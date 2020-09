Koulibaly, ADL stufo del City. Possibile apertura al PSg (Di mercoledì 9 settembre 2020) Koulibaly tra City e PSG L’esperto di calciomercato della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

infoitsport : Venerato: 'Koulibaly, domanda dalle 100 pistole. ADL aspetta Leonardo, che ha chiesto anche Fabian' - infoitsport : Venerato: 'Koulibaly-City, manca e-mail ufficiale. ADL stanco, ma non è folle: è chirurgico' - physionomiste1 : RT @GianmarcoGio: #Leonardo, ds del #PSG, chiama #ADL per #Koulibaly e #Fabian. Prezzo fissato per il difensore (pole #ManCity), più diffic… - MondoNapoli : Sky - Koulibaly, ADL ha chiamato il City. C'è anche il PSG, ecco come il Napoli reinvestirà i soldi della cessione… - REawrightzz : RT @GianmarcoGio: #Leonardo, ds del #PSG, chiama #ADL per #Koulibaly e #Fabian. Prezzo fissato per il difensore (pole #ManCity), più diffic… -