Kim Jones è il nuovo direttore artistico di Fendi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Poco più di un anno fa c’era Karl Lagerfeld. Oggi è Kim Jones – già direttore creativo di Dior Men – a prendere il posto del Kaiser a fianco di Silvia Venturini Fendi, nel ruolo di direttore artistico delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e pellicce donna. Leggi anche › Fashion Week di Settembre, tutti gli aggiornamenti sulle sfilate L’annuncio con una nota stampa Una notizia che arriva a sorpresa alle porte del mese della moda. Dalla scomparsa dello stilista tedesco lo scorso febbraio infatti, la Maison aveva concentrato tutte le sue energie sul team interno, supervisionato dalla stilista romana. Da ora in poi, l’erede ... Leggi su iodonna

Il designer seguirà Haute Couture, Prêt-à-porter e Fur Donna affiancando Silvia Venturini Fendi. Jones mantiene anche il ruolo di direttore artistico di Dior Men Kim Jones è il nuovo direttore creativ ...