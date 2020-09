Kardashian,chiude il reality di famiglia (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEW YORK, 09 SET - Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione. Kim Kardashian annuncia su Twitter la "dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare" il reality dopo 14 anni e 20 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione. Kim Kardashian annuncia su Twitter la "dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare" il reality dopo 14 anni e ...Al passo con i Kardashian è stato presentato per la prima volta nel 2007 e ha trasformato la famiglia Kardashian-Jenner in superstar internazionali con un impero multimediale completo di linee di abbi ...