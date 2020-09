Karate Kid, Ralph Macchio: "All'inizio nessuno voleva Pat Morita come maestro Miyagi" (Di giovedì 10 settembre 2020) Pat Morita è ricordato soprattutto per essere stato l'amato maestro Miyagi di Karate Kid ma, come raccontato da Ralph Macchio, all'inizio nessuno credeva in lui. Ralph Macchio, protagonista dei primi tre film di Karate Kid, ha raccontato che all'inizio nessuno della produzione credeva che Pat Morita sarebbe stato un valido interprete del maestro Miyagi. Guardando indietro nel tempo, non possiamo che considerare Pat Morita come il miglior interprete possibile per il ruolo del mastro Miyagi, l'esperto di arti marziali di Karate ... Leggi su movieplayer

