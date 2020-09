Juventus, Ronaldo: «Le partite senza tifosi sono come il circo senza clown» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha parlato degli stadi chiusi e senza tifosi Cristiano Ronaldo, in una intervista ad A Bola, ha parlato dell’attuale situazione che vede gli stadi chiusi e senza la presenza dei tifosi. «Le partite senza tifosi sono tristi. Personalmente, per esempio, quando gioco fuori casa mi piace essere fischiato. Mi dà forza, come posso spiegare. Ma la salute è la prima cosa da rispettare. Per quanto, ripeto, sia triste. È come andare al circo senza pagliacci o in un giardino senza ... Leggi su calcionews24

