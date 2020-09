Juventus, Ronaldo al settimo cielo: parole al miele per Kulusevski (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la doppietta che ha deciso la gara di Nations League contro la Svezia, il fenomeno della Juventus si è fermato a parlare ai microfoni di TV4. Oltre agli elogi per aver superato quota 100 gol con la maglia del Portogallo, Ronaldo ha potuto dare la sua opinione sul neo-juventino e suo compagno di squadra Kulusevski. CR7 è rimasto colpito dalle capacità del ragazzo svedese: “La Juventus ha comprato un talento top, sono sicuro che farà tanti gol. Vedo in lui un grande potenziale e un grande talento. Sono convinto che Dejan farà del suo meglio e ci aiuterà a fare grandi cose alla Juve. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare con la Svezia perché non lo conoscevo molto bene, ma stavolta l’ho osservato e so che è stato preso un grande ... Leggi su tuttojuve24

