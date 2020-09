Juventus, la richiesta di Higuain: braccio di ferro continuo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto è bene ciò che finisce bene, ma per arrivare alla parola “fine” in questa lunga telenovela in casa Juventus potrebbe volerci ancora del tempo. La situazione legata al futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere banco dalle parti della Continassa e, nonostante i proclami di Andrea Pirlo e l’insistente ricerca di un nuovo attaccante da parte di Fabio Paratici, con Suarez e Morata che sarebbero le piste più calde, il Pipita è ancora legato alla Juve e non ha ancora rescisso il proprio contratto. Il braccio di ferro continuo non avrebbe ancora dato i frutti sperati e, con il fratello-agente del calciatore a Torino per trattare con il club, il traguardo sembra ancora distante. Di certo non irraggiungibile, ma per la definitiva fumata bianca potrebbero ... Leggi su tuttojuve24

tancredipalmeri : Occhio: secondo @FApor_elmundo , dopo l’annuncio la richiesta di Messi sarà chiedere la permanenza di Suarez, e Sua… - capuanogio : Il CTS verso il no alla riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium per #JuveSamp. Pesano i timori di contagi e… - JosephDifranc20 : RT @JosephDifranc20: Nessuno considera l'eventuale incidente diplomatico tra Farnesina e Ambasciata di Uruguay a Roma se la richiesta di do… - JosephDifranc20 : Nessuno considera l'eventuale incidente diplomatico tra Farnesina e Ambasciata di Uruguay a Roma se la richiesta di… - occhiodimercato : (1)Questione #Donnarumma: da qualche ora gira voce di un possibile accordo già trovato tra #Raiola e #Juventus nel… -