Juventus, Galeone: “Allegri è stato vicino all’Inter, su Sarri” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex allenatore Giovanni Galeone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua sulle ultime vicende di mercato che hanno coinvolto l’ex allenatore bianconero Allegri. Considerato da Allegri come suo mentore, Galeone ritiene che l’allenatore livornese sia stato ad un soffio dal firmare per i nerazzurri: “Allegri ha fatto ‘palo interno’ con l’Inter. E’ stato molto vicino. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società, ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate”. Ad un certo punto si era parlato anche di un possibile ritorno alla Juve, e Galeone confermerebbe in effetti come Allegri sia probabilmente rimasto in buoni ... Leggi su tuttojuve24

