Juventus | Cristiano Ronaldo | “Senza tifosi è triste”

Dopo essere entrato ancora una volta nella storia con la doppietta di ieri sera, grazie alla quale ha superato la soglia dei 100 goal con la nazionale portoghese, CR7 si esprime sulla situazione attuale del calcio post-covid, soprattutto per quel che riguarda il problema delle partite senza pubblico. Per Ronaldo, giocare così è molto triste, in particolare sentirebbe la mancanza dei fischi dei tifosi avversari: "Sono tristi. Personalmente, per esempio, quando gioco fuori casa mi piace essere fischiato. Mi da forza, come posso spiegare. Ma la salute è la prima cosa da rispettare. Per quanto, ripeto, sia triste. E' come andare al circo senza pagliacci o in un giardino senza fiori".

