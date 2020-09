Juventus, Cristiano Ronaldo incorona Kulusevski: “Grande talento e potenziale, ci aiuterà” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo fa i complimenti a Dejan Kulusevski, suo avversario nel match di ieri tra il Portogallo e la Svezia, ma suo compagno di squadra con la Juventus. L'asso portoghese, e fa ancora più effetto dopo la doppietta che lo ha portato a quota 101 gol con la Nazionale, ha deciso di esaltare le doti del giovane centrocampista. Parlando a TV4, l'asso bianconero ha decisamente incoronato l'ex Parma.Cristiano Ronaldo esalta Kulusevskicaption id="attachment 1017667" align="alignnone" width="694" Kulusevski (getty images)/caption"Mi piace, ha un grande potenziale ed è un ottimo giocatore", ha detto Cristiano Ronaldo in merito al giovane svedese che ieri ha fatto il proprio ... Leggi su itasportpress

