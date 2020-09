Juventus, CR7: “Stadi vuoti? E’ come un circo senza clown. Salute al primo posto, ecco cosa dobbiamo fare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stadi vuoti? come un circo senza clown.VIDEO Calciomercato Milan, top e flop: Tonali colpo super, ma che errore perdere Locatelli! Ora la Juventus…Queste le parole di CR7, intervenuto direttamente dal ritiro del suo Portogallo, impegnato attualmente nella Nations League. Protagonista assoluto dell'ultimo match della sua nazionale contro la Svezia nel quale ha siglato addirittura due reti, a Cristiano Ronaldo non è di certo pesata a livello realizzativo l'assenza di supporters sulle tribune. Tuttavia, il fuoriclasse della Juventus - ai microfoni del quotidiano sportivo portoghese A Bola - ha detto la sua proprio in merito alla chiusura ancora totale degli stadi: "Gli stadi senza spettatori ... Leggi su mediagol

DiMarzio : 'Con #CR7 ci ho giocato solamente ai videogiochi' #Juventus, la presentazione di #McKennie - ZZiliani : Cresce l’attesa in tutta Italia per assistere all’esame di lingua italiana livello B1 (buona padronanza scritta e o… - GiudaRossi : RT @gobboisback: Praticamente Cristiano Ronaldo in Nazionale ha quasi raggiunto i gol di Maradroga nel Napoli e in soli due anni di Juventu… - Mediagol : #Juventus, #CR7: “Stadi vuoti? E’ come un circo senza clown. Salute al primo posto, ecco cosa dobbiamo fare” - franbu67 : RT @giampdisan: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come #CristianoRonaldo o #CR7, è il giocatore più forte della storia del c… -