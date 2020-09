Juventus 2020/2021: ecco come giocherà Pirlo, nuovo modulo e 3 novità (Di mercoledì 9 settembre 2020) Juventus 2020 2021- Una settimana circa all’inizio della nuova stagione. Il campionato si prepara a entrare nel vivo con mister Pirlo pronto a recitare una parte da protagonista. Possibile 3-4-1-2 o 3-5-2, ma massima attenzione anche al 4-3-3. La sensazione è che la Juve di Pirlo non punterà solo ed esclusivamente su un solo assetto tattico. Juventus 2020 2021, Arthur play maker: Dybala trequartista? Prende corpo l’idea di 3-4-1-2 con Demiral-Bonucci-Chiellini in difesa in attesa di De Ligt. Danilo potrebbe essere adattato nel centro-destra. Arthur sarà il nuovo play maker, mentre Dybala agirà da trequartista. Leggi anche: Suarez Juventus, ecco quando ... Leggi su juvedipendenza

