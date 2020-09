"Juve, Morata vuole tornare. L'Atletico Madrid lo blinda" (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, l' Atletico Madrid avrebbe blindato Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo vorrebbe lasciare i Colchoneros per tornare alla Juve e avrebbe chiesto ... Leggi su corrieredellosport

