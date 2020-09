Jessica: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne, età, lavoro, rapporto con il padre, figlio, curiosità (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, martedì 8 settembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi verrà presentata la nuova tronista Jessica che affiancherà Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Jessica: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne, età, lavoro Stando alle informazioni riportate dal Vicolo delle News Jessica è una ragazza di 29 anni che vive in provincia di Roma. Nonostante la giovane età ha già un figlio di 5 anni. Alle spalle una storia complicata: è andata via di casa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

hsxrose : due genitori: Jessica Sammy osservare l’atteggiamento per 2 minuti e capire da chi dei due scappare a gambe levat… - Nady99_ : RT @mmmakeba: ecco chi mi ricorda la nuova tronista Jessica: Alice Cullen #uominiedonne - veraa_longo : RT @mmmakeba: ecco chi mi ricorda la nuova tronista Jessica: Alice Cullen #uominiedonne - INYOUREYESZ4YN : AAAAA CHI VOLESSE VOTARE PER LA TRONISTA JESSICA BBBBBBB PER CHI VOLESSE VOTARE PER SOPHIE #uominiedonne - likeaBut : RT @mmmakeba: ecco chi mi ricorda la nuova tronista Jessica: Alice Cullen #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica chi JESSICA, UOMINI E DONNE/ Chi è la nuova tronista: 'Cerco una storia pulita, sogno...' Il Sussidiario.net Jessica, Uomini e Donne/ Chi è la nuova tronista: mamma di un bimbo, sogna…

Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: mamma 29enne di un bimbo di cinque anni, dopo un passato difficile, sogna… Jessica, una mamma di 29 anni, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ins ...

Chi è Gianluca De Matteis, tronista di Uomini e Donne

Capelli ricci e neri, sguardo intenso e sorriso disarmante, Gianluca De Matteis è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, insieme a Davide Donadei, Sophie Codegni e Jessica. Nato a Roma il 30 maggio ...

Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: mamma 29enne di un bimbo di cinque anni, dopo un passato difficile, sogna… Jessica, una mamma di 29 anni, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ins ...Capelli ricci e neri, sguardo intenso e sorriso disarmante, Gianluca De Matteis è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, insieme a Davide Donadei, Sophie Codegni e Jessica. Nato a Roma il 30 maggio ...