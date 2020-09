Isolamento di 7 giorni invece che di 14: l’Italia valuta la quarantena breve per i contagiati da Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Qualche Paese sta riflettendo sulla durata della quarantena. Se fosse possibile ridurre il tempo di quarantena da 14 a 7 giorni, potremmo diminuire i costi sociali ed economici”. lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Festa dell’Unità di Modena martedì 8 settembre, aprendo alla possibilità di dimezzare la misura di sicurezza anti contagio per chi è entrato in contatto con una persona positiva al Covid, in linea con l’esempio francese e con quanto si sta discutendo in sede europea. E anche il ministero della Salute sarebbe pronto a valutare l’ipotesi della quarantena breve per ridurre l’impatto sulla produzione qualora dovesse verificarsi un ulteriore aumento di contagi in un momento in cui i dati ... Leggi su tpi

PotereArturaio : RT @l_patrizia: Non ho chiuso occhio pensando al dramma di Marina Berlusconi che, per i prossimi 15 giorni, dovrà stare in isolamento nella… - ArturoCamion : RT @l_patrizia: Non ho chiuso occhio pensando al dramma di Marina Berlusconi che, per i prossimi 15 giorni, dovrà stare in isolamento nella… - simonmp1 : RT @l_patrizia: Non ho chiuso occhio pensando al dramma di Marina Berlusconi che, per i prossimi 15 giorni, dovrà stare in isolamento nella… - fcolarieti : Battisti non vuole più stare in isolamento. L’ex terrorista annuncia lo sciopero della fame. Ma intanto incassa 45… - fefebaraonda : RT @l_patrizia: Non ho chiuso occhio pensando al dramma di Marina Berlusconi che, per i prossimi 15 giorni, dovrà stare in isolamento nella… -