Iraq, gli Usa annunciano il ritiro di un terzo delle truppe entro fine mese (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di un terzo delle loro truppe in Iraq entro la fine di settembre. Le forze di Washnigton nel Paese passeranno così dalle 5.200 unità attuali a circa 3.000, come comunicato alla stampa dal generale dello United States Central Command (Centcom), Kenneth F. McKenzie. Leggi su dire

