Investono donna e fuggono, rintracciati i pirati della strada: sono entrambi campani (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Aquila (Aq) – Con un furgone noleggiato Investono casalinga 54enne è fuggono via. E’ successo lo scorso 3 agosto nella frazione aquilana di Cansatessa. Dopo oltre un mese di indagini gli agenti rintracciano i responsabili: sono entrambi campani. Ora gli stessi sono accusati di fuga e omissione di soccorso. La malcapitata, che si trovava in compagnia della figlia e che è stata colpita dalla fiancata anteriore e dallo specchietto retrovisore destro del veicolo (staccatosi successivamente dal montante e rimasto sul posto), è finita gettata a terra, riportando lesioni gravi in più parti del corpo e con una prognosi provvisoria superiore ai 40 giorni. Le prime indagini condotte dalla Polizia ... Leggi su anteprima24

