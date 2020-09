Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale (Di mercoledì 9 settembre 2020) I conti non tornano : dal 14 al 21 settembre gli Internazionali di Tennis di Roma al via senza pubblico, dal 21 settembre all'11 ottobre il Roland Garros a Parigi con 11.500 spettatori al giorno . ... Leggi su leggo

Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - davidedesario : Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale. Il commento di @marcolobasso… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale - leggoit : Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale -