Internazionali di Tennis di Roma senza pubblico, l'ira del presidente Binaghi: 'Un'ingiustizia' (Di mercoledì 9 settembre 2020) La decisione di non far riaprire gli Internazionali di Tennis di Roma a una parte di pubblico ' è un'enorme ingiustizia '. Parole durissime del presidente della FederTennis Angelo Binaghi, alla ... Leggi su leggo

Gazzetta_it : Niente pubblico agli Internazionali di Roma. Veto della Regione - ansacalciosport : Tennis: Cozzoli, giusto aver lottato per fare Internazionali. N.1 Sport e Salute: 'Pubblico mancherà, ma ci si deve… - davidedesario : Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale. Il commento di @marcolobasso… - uomoemanager : Bmw partner del tennis italiano! - angiuoniluigi : RT @leggoit: Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Tennis

E’ scontro totale tra la Fit e la Regione Lazio, che ha imposto gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma, a porte chiuse. «E’ assurdo che siano consentiti mille spettatori a uno spettacolo all ...La decisione di non far riaprire gli Internazionali di tennis a una parte di pubblico "è un'enorme ingiustizia". È lo sfogo del presidente della Fit Angelo Binaghi presentando la 77esima edizione del ...