Inter, è fatta per l’arrivo di Vidal: il cileno si è liberato dal Barcellona (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Inter sarebbe pronta ad accogliere Arturo Vidal che si sarebbe liberato nella notte dal Barcellona secondo SportMediaset Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista cileno avrebbe infatti trovato l’accordo con il Barcellona per la rescissione del contratto secondo quanto riportato da SportMediaset. L’ex giocatore della Juventus si dovrebbe legare con il club nerazzurro per due anni con un contratto di circa 6 milioni di euro più bonus a stagione. Nelle prossime ore Vidal dovrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e la firma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : Ora è fatta per davvero: #Vidal è dell’#Inter. Il cileno si è svincolato e ora abbraccia #Conte. #SportMediaset - SkySport : JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni… - DiMarzio : #Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov - DaniloBatresi : RT @Bubu_Inter: Fumata bianca nella notte, Vidal atteso nelle prossime ore a Milano (@Sport_Mediaset) - DaniloBatresi : RT @Sport_Mediaset: Ora è fatta per davvero: #Vidal è dell’#Inter. Il cileno si è svincolato e ora abbraccia #Conte. #SportMediaset https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter fatta Kolarov-Inter, è fatta. L'agente dell'ex Roma svela che Antonio Conte... Affaritaliani.it Elezioni, Berlusconi interviene a sorpresa a Fénis

FENIS. "Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L'incertezza sul numero dei votanti è grande e allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che dice ...

Internet Festival, anno zero: la pandemia ha cambiato le nostre vite ma anche la Rete

Certamente. Durante il lockdown siamo stati costretti a utilizzare la Rete per fare molte delle attività che prima avvenivano fisicamente, dai rapporti di lavoro a quelli personali. Questo ha cambiato ...

FENIS. "Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L'incertezza sul numero dei votanti è grande e allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che dice ...Certamente. Durante il lockdown siamo stati costretti a utilizzare la Rete per fare molte delle attività che prima avvenivano fisicamente, dai rapporti di lavoro a quelli personali. Questo ha cambiato ...