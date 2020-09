Inspiegabili le cause dell’incidente che ha ucciso Raffaella Franciullo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Niente da fare per Raffaella Franciullo, la donna di 45 anni rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Canzo, un piccolo comune della provincia di Como. La donna, che viveva ad Asso, faceva quel percorso ogni mattina per andare a lavorare. I vigili lavorano su due ipotesi. Niente da fare per … L'articolo Inspiegabili le cause dell’incidente che ha ucciso Raffaella Franciullo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

La sperimentazione del vaccino candidato “anti COVID” ChAdOx1 (o AZD1222) messo a punto dallo Jenner Institute dell’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda italiana Advent-Irbm (Pomezia) ...

9 settembre (Reuters) - AstraZeneca ha annunciato di aver sospeso i test a livello globale, compresi gli studi su larga scala in fase avanzata, del vaccino sperimentale contro il coronavirus a causa d ...

