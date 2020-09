Insegnanti Patrimonio Inestimabile, Ridaremo Lustro al Vostro Ruolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Premier Conte invia un messaggio ai docenti durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dedicata al rientro a scuola. “Mi rivolgo anche agli Insegnanti. A voi spetta un gravoso compito, dovrete fronteggiare le criticità di questa ripartenza. Siete un Patrimonio Inestimabile, cercheremo di valorizzare sempre di più il Vostro Ruolo. Se medici e infermieri sono stati i primi in trincea, voi adesso diventerete il punto di riferimento a cui la nostra comunità nazionale guarderà per proteggere i nostri ragazzi“, ha dichiarato Conte. “Tutto passa dalla scuola, il governo c’è, siamo tutti coinvolti in questa sfida. La vogliamo vincere tutti insieme“, conclude il presidente del Consiglio. Leggi su youreduaction

