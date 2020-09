Inghilterra, si oppone alla scarcerazione del killer della figlia: condannata a pagare 45mila euro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Inghilterra, si oppone alla scarcerazione del killer della figlia. La storia di Marie McCourt, una donna britannica di 77 anni, e della sua battaglia legale dopo aver scoperto che il killer della figlia 22enne Helen era stato scarcerato dai giudici dopo trenta anni di carcere durante i quali, però, non ha mai voluto rivelare dove è sepolto il corpo della donna. Una madre che ha cercato disperatamente di tenere dietro le sbarre l’assassino di sua figlia mai pentito è stata condannata a pagargli 40mila sterline per coprire le sue spese legali. È la storia di Marie McCourt, una donna britannica di 77 anni, e ... Leggi su limemagazine.eu

