Inghilterra, Kane difende Foden e Greenwood: “Ho scritto un messaggio ad entrambi. Sono giovani in un mondo molto grande” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per la Nazionale inglese è il capitano, nonché uomo simbolo. Harry Kane è diventato in queste ore anche difensore. Sì, di Mason Greenwood e Phil Foden. L'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra si è schierato, in un certo senso, a protezione dei due giovani calciatori che nelle ultime ore Sono stati cacciati dal ritiro della squadra per aver ospitato in albergo due ragazze violando, di fatto, le regole e le norme anti coronavirus.Kane: "Ho scritto in privato a Foden e Greenwood"caption id="attachment 1018267" align="alignnone" width="334" Foden - Greenwood (Getty Images)/captionParlando dopo la partita contro la Danimarca di Nations League, come ... Leggi su itasportpress

