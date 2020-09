Infortunio Zaniolo, Nesta: “io mi sono operato dieci volte ma sono arrivato fino a 38 anni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – Continuano ad arrivare reazioni dopo l’Infortunio di Zaniolo, il calciatore della Roma si è rotto il crociato e dovrà fermarsi per almeno 6 mesi. L’allenatore del Frosinone Alessandro Nesta è intervenuto ai microfoni di Sky. “Capita, gli faccio un grande in bocca al lupo. Anche io mi sono operato dieci volte ma sono arrivato fino a 38 anni. E’ talmente forte che tornerà al suo livello, dovrà curare le ginocchia come due figli”. Poi una battuta su Francesco Totti e un suo possibile ritorno alla Roma: “Credo debba parlare con la società e capire ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - CorSport : L'infortunio di #Zaniolo è una vergogna! Ora l'#Uefa dovrà rispondere - VoceGiallorossa : ???Di Gennaro: 'Infortunio Zaniolo? Preoccupato da queste recidive'. AUDIO! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA - marioalbanese1 : @Marmat83 Prendiamo dzeko e arrivederci a tutti. Si potrebbe anche tentare un biennale e magari lo si scambia con b… -