Infortunio Zaniolo, la strategia della Roma sul mercato. Proposto un attaccante, indicazioni anche per la Juve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – Doccia fredda in casa Roma per il gravissimo Infortunio di Zaniolo in occasione della partita di Nations League dell’Italia contro l’Olanda. Si tratta del secondo problema serio a distanza di pochi mesi, il talento italiano si è rotto il crociato: dovrà stare fermo 6 mesi e quindi salterà gran parte della prossima stagione. L’obiettivo è rientrare per la parte finale ed essere protagonista all’Europeo con l’Italia. Nel frattempo cambiano inevitabilmente le strategie anche sul mercato della Roma. E di conseguenza riguarda anche la Juventus. Sembra infatti da escludere, a questo ... Leggi su calcioweb.eu

