Infortunio Zaniolo, il padre: “Nicolò sta male, fa pensieri brutti e ha paura di non tornare come prima” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma e della Nazionale, vive un momento molto critico e delicato sul piano psicologico.A confermarlo il padre Igor, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato le ripercussioni legate all'Infortunio subito dal figlio in Nazionale nella gara contro l'Olanda di Nations League "Nicolò sta male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato. Paragone ... Leggi su mediagol

