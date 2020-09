Infantino: 'Sì alla riapertura degli stadi, ma senza pressioni' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gianni Infantino riparte da Roma e dall'Italia. Il presidente della Fifa è stato oggi a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte per il suo primo viaggio ufficiale all'estero dell'era ... Leggi su gazzetta

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Come Fifa siamo preoccupati per i club a livello mondiale ed è ovvio che l'impatto economico nel calcio sarà enorme. Più di 4 miliardi solo in Europa: bisogna vedere come affr ...Il presidente Figc, insieme al numero uno della Fifa Infantino, ha incontrato Giuseppe Conte. Domani sarà affrontato il tema tamponi col ministro Spadafora Incontro a Palazzo Chigi tra il presidente d ...