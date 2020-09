Infantino: «L’obiettivo è riportare i tifosi allo stadio. Zaniolo? Forse era meglio non giocare» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gianni Infantino ha parlato nella conferenza stampa convocata nella sede della FIGC dopo l’incontro tra Gravina e Conte Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato nella conferenza stampa convocata nella sede della FIGC dopo l’incontro tra Gravina e Conte. Le sue parole. RIAPERTURA STADI – «Il calcio senza tifosi non e’ la stessa cosa, siamo tutti d’accordo, ma la salute e’ più importante. Bisognerà lavorare, bisognerà vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui si torna a vivere in contatto con la gente. Chiaro che il nostro obiettivo e’ riportare i tifosi e la gioia nel calcio, ma senza fissare termini e pressioni, bensì lavorando con serietà per il ritorno alla ... Leggi su calcionews24

