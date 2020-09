Incidente nel vicentino, Sara muore dopo nemmeno 24 ore (Di mercoledì 9 settembre 2020) dopo l’Incidente, la corsa in ospedale ma Sara muore dopo nemmeno 24 ore. L’estetista, che diceva di stare bene, aveva solo 42 anni Una tragica storia, l’ennesima di questa triste estate 2020, arriva dal vicentino. La vittima è una giovane estetista morta in meno di 24 ore dopo un Incidente in strada. Lei è Sara … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

mariocalabresi : Ci si addestra alla violenza, ci si allena a colpire il nemico, si coltiva il culto del corpo e della forza, poi si… - LucianaCiolfi : RT @vaux_hall: Nel 2020 puoi essere così scemo da creare un incidente ferroviario a tre piste come quello del 'Festival della Bellezza' (#t… - MilaSpicola : RT @vaux_hall: Nel 2020 puoi essere così scemo da creare un incidente ferroviario a tre piste come quello del 'Festival della Bellezza' (#t… - vaux_hall : Nel 2020 puoi essere così scemo da creare un incidente ferroviario a tre piste come quello del 'Festival della Bell… - Alexandra0306 : RT @marcellaferr: @matteosalvinimi Non proprio: nel commento all'incidente l'ex ministro non ha mancato di 1)sottolineare l'origine e la cu… -