Incendio Giovi, il sindaco Napoli: “Dietro c’è un disegno criminale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un principio di Incendio sulle colline salernitana. Quest’oggi, in località Giovi Casa D’Amato, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, in ricognizione in zona, hanno effettuato un primo intervento di contenimento, per poi allertare i vigili del fuoco che sono intervenuti con un mezzo per spegnere definitivamente il focolaio. “Non possiamo credere si tratti di una coincidenza il fatto che ci siano stati così tanti incendi in così pochi giorni – ha spiegato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – bensì immaginiamo che dietro ci sia un disegno criminale. Si sta attentando, incoscientemente, al nostro patrimonio ambientale. Faremo tutto il possibile per arginare questa emergenza che mette a serio ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : L'incendio - aSalerno_it : #salerno Evitato ennesimo inferno, scoperto principio di incendio a Giovi: domato il focolaio - giovi_bi : RT @_Carabinieri_: Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza: i #Carabinieri delle Stazioni di Lioni e Calabritto (AV), unitamente a… -