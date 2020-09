Incendi sull’isola di Lesbo, 13mila migranti sfollati: dall’Italia parte l’appello per accoglierli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sull’isola di Lesbo, all’alba, è andato a fuoco il campo profughi più grande d’Europa. Circa 13mila migranti stanno fuggendo e verranno trasportati altrove. Una tragedia umanitaria che, inevitabilmente, avrà ripercussioni in Italia. La Germania lancia l’invito alla accoglienza agli altri Paesi Ue «Ciò che è accaduto a Moria è un disastro umanitario». Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, ha commentato gli Incendi divampati questa mattina nel campo migranti di Moria, sull’isola greca di Lesbo. “Assieme alla Commissione Europea – ha scritto su Twitter – e ad altri stati membri vogliamo aiutare, dobbiamo decidere prima possibile come sostenere la Grecia”. ... Leggi su secoloditalia

