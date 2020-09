In Italia 1.434 nuovi contagi, 96 mila tamponi Val d’Aosta unica Regione senza nuovi casi La mappa del contagio|Il virus nel mondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 9 settembre. I tamponi sono quasi 96 mila, solo la Valle d’Aosta senza nuovi contagi Leggi su corriere

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Italia, il bollettino del 9 settembre: 1.434 nuovi casi - SilviaTwister : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #9Settembre Casi +1.434(281.583** +0,51%) Gua +471 (211.272 +0,22%) Dece +14 (35.… - alioscia16 : CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, l'EPIDEMIA AVANZA! 1.434 CONTAGIATI, 14 MORTI, 18 RICOVERI… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Lieve crescita per i casi in Italia. Oggi 1.434 nuovi contagi e 14 decessi -