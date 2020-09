In giro gratis con lo scooter elettrico, offre Pornhub: ecco dove (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pornhub fa fare a tutti un giro gratis sul motorino elettrico. Il più grande sito web al mondo di contenuti per adulti ha annunciato la campagna “A Ride With Pornhub” in collaborazione con MiMoto, il primo servizio tutto italiano di scooter sharing elettrici a flusso libero. L’iniziativa sarà attiva a partire da questo venerdì nelle città di Milano, Torino e Genova. Dalle 12 dell’11 settembre, fino a mezzanotte di domenica 13 settembre, sarà infatti possibile per ogni utente di MiMoto effettuare una corsa gratuita di 15 minuti sui motorini della piattaforma di scooter sharing. Per poter usare il servizio è necessario scaricare l’applicazione di MiMoto e inserire il codice ... Leggi su quifinanza

