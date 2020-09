In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Settembre: Sinistra per Salvini (a sua insaputa). Dàgli ai giallorosa, Saviano insulta Zinga per il sì del Pd (Di giovedì 10 settembre 2020) Referendum – No a prescindere anti-5S (e Conte) Il vaffa di Saviano e la “Sinistra per Salvini” Per gettare definitivamente la maschera con un’uscita pop, Roberto Saviano, ha deciso di citare Max Gazzè della Favola di Adamo ed Eva: “Ma andate a cagare voi e le vostre bugie” ha twittato ricolmo d’ira lo scrittore. Il destinatario era chiaro: il segretario Pd, Nicola Zingaretti, ma anche, di riflesso, Giuseppe Conte e il M5S. … di Giacomo Salvini Ora d’aria per il No di Marco Travaglio Nel 2004 fece scalpore il caso di Michele Martinelli, sindaco uscente di Capannori (Lucca) che, trovandosi momentaneamente agli arresti domiciliari per corruzione in campagna elettorale, dava appuntamento ai concittadini ogni giorno alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

La decisione era già nell’aria e da giorni il personale scolastico ne discuteva. Il test obbligatorio deciso martedì con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non ...

Coronavirus, 75 positivi all’Imac di Caivano: fermato il macello avicolo

Settantacinque positivi al Covid 19, su 180 tamponi. Scatta la chiusura dell’intero stabilimento della Imac, l’azienda di macellazione avicola di Caivano. «È un cluster davvero importante – ha detto A ...

