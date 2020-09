'Imprese d'autore', a Latina le aziende si raccontano in una mostra fotografica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomini, macchine e futuro nella mostra fotografica che si inaugura giovedì 10 settembre alle 17 nella sede degli industriali di Latina alla presenza delle autorità e del mondo imprenditoriale. Si ... Leggi su leggo

leggoit : “Imprese d'autore”, a Latina le aziende si raccontano in una mostra fotografica - Lunanotizie : Le aziende pontine di Unindustria si raccontano nella mostra fotografica 'Imprese d'autore' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese autore

Leggo.it

Lorenzo Toglia, alto dirigente del Tesoro ora in pensione, 43 anni di servizio, ha attraversato le vicende della Prima e della Seconda Repubblica da protagonista in prima fila. Spartiacque, il divorzi ...Napoli, 9 Settembre – “Il nostro settore produce 11 miliardi di euro l’anno per lo Stato, che ci riconosce in termini di produttività, ma si dimentica quando deve tutelare le nostre aziende, che sono ...