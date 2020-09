"Impossibile imporre le mascherine". Ecco la ricetta della Gismondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Federico Garau "Inviterei a far presto per munire le scuole di test rapidi in loco", spiega la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano La riapertura delle scuole si avvicina rapidamente, ma le polemiche sulle modalità di prevenzione dal rischio di eventuali contagi da Covid-19 non accennano ad esaurirsi, in particolar modo la prospettiva di fare indossare le mascherine ai bambini in classe: a pronunciarsi in merito alla vicenda ed a fornire la propria opinione personale su come operare al meglio in questa nuova delicata fase è Maria Rita Gismondo, microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano. "Inviterei a far presto per munire le scuole di test rapidi in loco", suggerisce la dottoressa ai microfoni di AdnKronos. Tramite questi specifici esami, infatti, sarebbe possibile comprendere immediatamente "se il bambino è stato ... Leggi su ilgiornale

