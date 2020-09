Ilaria Capua: "La mascherina è il nuovo profilattico" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Galici Intrvenuta a Di Martedì, Ilaria Capua ha ribadito l'importanza nell'utilizo delle mascherine contro il Covid, paragonandole ai profilattici quando esplosero i contagi da Hiv L'emergenza sanitaria è finita ma il Paese non è ancora fuori dall'epidemia. Questo è quello che ripetono gli esperti da ormai diversi mesi, chiedendo a tutti di continuare a tenere alta la tensione per evitare comportamenti che potrebbero incidere negativamente sul lavoro di contenimento fatto fino a questo momento. Distanziamento sociale, igiene delle mani e, soprattutto, le mascherine sono gli strumenti principali a disposizione per contrastare la diffusione dei contagi. In collegamento con Di Martedì, su La7, Ilaria Capua ha espresso ... Leggi su ilgiornale

