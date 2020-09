Ilaria Capua: “La mascherina? Come il profilattico”. L’analogia della virologa a La7 (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La mascherina? Va vista Come il nuovo profilattico“. È l’analogia espressa da Ilaria Capua, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, per spiegare l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale. La virologa, nel suo intervento, ha fatto un parallelismo con l’Hiv: “Fu il caso di un’altra pandemia, trasmissibile però per via sessuale. E venne fermata grazie al cambio dei nostri comportamenti. Per la mascherina vale lo stesso: è uno strumento che funziona e che va utilizzato, soprattutto in alcune situazione. Senza renderlo però odioso. Altrimenti non lo si porta più”. Video La7 L'articolo Ilaria Capua: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

