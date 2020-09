Il vaccino miracoloso non esiste (Di mercoledì 9 settembre 2020) Donald Trump vorrebbe annunciare una cura per il covid-19 prima delle elezioni e pazienza se il farmaco dovesse fallire o addirittura uccidere un gran numero di persone. Per fortuna non tutti ragionano così. Leggi Leggi su internazionale

Recentemente nove case farmaceutiche tra le più importanti al mondo si sono impegnate a non chiedere l’autorizzazione a somministrare un vaccino contro il covid-19 prima di aver completato le tre fasi ...

Gli immunologi: imparare dai pipistrelli per sviluppare vaccini e cure

AGI – Studiare come i pipistrelli riescono a controllare il virus è cruciale per capire come inganna, invece, il sistema immunitario degli umani, spingendoci ad imitare i mammiferi notturni e sviluppa ...

