Il trucco dell’illusionista racconta l’America

1970, Beverly Hills: dietro un inarrestabile flusso di gin tonic, la barba lunga e il cappello da cowboy brillano gli occhi azzurri di Dennis Hopper, il nuovo ragazzo d'oro di Hollywood che ha appena realizzato Easy Rider. Un tale successo da indurre gli studios a dargli carta bianca per il suo prossimo film – The Last Movie (Fuga da Hollywood) – che sta montando nel New Mexico proprio nei giorni in cui vola a Los Angeles per incontrare Orson Welles.

