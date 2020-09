Il Segreto va giù e Il Paradiso delle signore lo agguanta: SOS ascolti per Canale 5 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una settimana iniziata maluccio che sta andando peggio quella di Mediaset per la fascia pomeridiana. Dato per assodato il grande successo di Maria de Filippi con il suo Uomini e Donne, il vero problema per Canale 5 arriva dopo le 16,10 quando la linea passa a Il Segreto. La soap, che aveva già parecchie difficoltà prima della pausa estiva, a causa del cambio temporale e dell’addio dei volti storici di Puente Viejo, ha avuto poi una lunga pausa estiva che ha praticamente affossato l’interesse dei pochi spettatori rimasti legati a Francisca e company. Il risultato è molto preoccupante. Se è vero infatti che Il Segreto volge al termine e che quindi a Mediaset poco importi degli ascolti di queste ultime puntate, è anche vero che la soap spagnola dovrebbe essere il traino di ... Leggi su ultimenotizieflash

