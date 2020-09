Il rugby sannita ricorda Gerardo Furno: venerdì una messa in sua memoria (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGerardo Furno fu tra i primi atleti a partecipare a un gruppo di giovani beneventani che iniziarono ad avvicinarsi al rugby (palla ovale) nel lontano 1966. Furno fu tra gli atleti più promettenti e svolse il servizio militare nella squadra dell’Esercito Italiano a Napoli, presso la caserma Albricci. Smise di giocare e si dedicò subito alla onerosa attività dirigenziale nel settore giovanile dell’U.S. rugby Benevento, dove con il tempo divenne componente del Direttivo e Presidente dal 1987 al 1994, periodo di massimo splendore della società sportiva, serie A, (IMEVA rugby). Furno negli anni 80, 90 ed oltre fu titolare di una delle più note imprese di costruzioni della provincia ... Leggi su anteprima24

