Il royal look del giorno: lo chemisier floreale di Sofia di Svezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Sofia di Svezia, 35 anni, moglie dell’erede al trono Carlo Filippo, durante il clou dell’emergenza Coronavirus, ha frequentato segretamente un corso per infermieri e poi, tolta la tiara, si è infilata mascherina e guanti ed è andata a pulire e a disinfettare i letti del reparto Covid nell’ospedale principale di Stoccolma. Leggi anche › Coronavirus. Sofia di Svezia ... Leggi su iodonna

Sofia di Svezia, 35 anni, moglie dell’erede al trono Carlo Filippo, durante il clou dell’emergenza Coronavirus, ha frequentato segretamente un corso per infermieri e poi, tolta la tiara, si è infilata ...

L’abito del Royal wedding del lockdown andrà in mostra a Windsor

Il Royal wedding del lockdown, destinato a passare alla storia come il primo matrimonio reale «a porte chiuse» di quest’era mediatica, si prepara a uscire allo scoperto. L’abito (riciclato) di Beatric ...

