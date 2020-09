Il ritorno di Allegri, l’amico Galeone stupisce tutti: “Ecco come stavano le cose con l’Inter”. E poi punge Sarri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono molto amici, lo si sa da tempo. Anzi, per Allegri, Galeone è un vero e proprio maestro. L’ex allenatore, nelle interviste che rilascia pubblicamente, parla sempre del tecnico livornese, dei suoi desideri e delle sue scelte, probabilmente confidate. Lo stesso fa ora in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui rivela le possibilità che l’ex tecnico della Juventus fosse potuto tornare in panchina non meno di qualche settimana fa. “Allegri? Ha fatto palo interno con l’Inter. È stato molto vicino. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società, ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate – ha detto – Eriksen? Con me giocherebbe tutta la vita e penso anche con ... Leggi su calcioweb.eu

