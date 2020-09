Il retroscena: Parma-Nehuen Perez, perché ancora non si chiude (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Parma aspetta Melegoni, Traoré e Colley dall’Atalanta: ci sono gli accordi tra le società, ma non ancora il via libera di Gasperini che in questo momento ha problemi numerici tra infortuni, situazioni di mercato e ritardi di condizione (Ilicic). Ma il Parma conta di avere il via libera nei prossimi giorni. Capitolo Nehuen Perez: confermato quanto anticipato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse per il ventenne difensore dell’Atletico Madrid (a lungo nel mirino della Roma) è forte, il gradimento totale. Ma per ora non si chiude perché il Parma vorrebbe andare oltre il prestito secco, proprio per non valorizzare il ragazzo e poi restituirlo al mittente. Mentre l’Atletico al momento non si sposta dal ... Leggi su alfredopedulla

calciomercatoit : ??#Roma - si complica Nehuen #Perez ???? il difensore si avvicina al #Parma: le ultime e i retroscena ??#CMITmercato

Calciomercato Roma, Perez vicino al Parma: ultime e retroscena

