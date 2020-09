Il Reggimento “Garibaldi” promuove la Campagna educativo del carcinoma della mammella (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSerre (Sa) – Nei giorni scorsi, tutto il personale militare femminile in forza ai Reggimenti del Comprensorio Militare di Persano ha partecipato alla “Campagna educativa sul carcinoma alla mammella” con l’intenzione di sensibilizzare ed informare il personale sui rischi e sulle attività da porre in essere per prevenire e contrastare il carcinoma della mammella, patologia sempre più comune ed insidiante. A presiedere la conferenza è stato il dottor Giovanni Corso, specialista in chirurgia senologica presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, eccellenza italiana ed internazionale che opera nel campo oncologico da oltre 20 anni nonchè autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche ... Leggi su anteprima24

