Il reboot di Willy Il Principe di Bel Air ordinato da Peacock, confermate le prime due stagioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se nei giorni scorsi il reboot di Willy Il Principe di Bel Air sembrava ancora un lontano miraggio, adesso tutto è cambiato. Will Smith ha annunciato che la serie di cui sarà il produttore esecutivo, ha trovato casa: è stata Peacock ad ordinare ben due stagioni. La versione drama della famosa sitcom anni ’90 si baserà su un trailer parodia virale del 2019 e regalerà al pubblico una versione più drammatica del famoso viaggio che Willy ha fatto lasciando la sua città e la sua famiglia per approdare a Bel-Air, piacerà al pubblico? Peacock ha descritto il reboot di Willy Il Principe di Bel-Air come un “dramma serializzato di un’ora della sitcom ... Leggi su optimagazine

Il reboot in chiave drammatica di Willy, il Principe di Bel-Air ha trovato casa: sarà la piattaforma streaming Peacock a trasmetterlo, e due stagioni sono già assicurate.

