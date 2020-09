«Il raduno dei bikers a Sturgis ha causato 266.796 contagi negli Usa» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo studio dell’Università di San Diego: il 19 per cento dei contagi negli Stati Uniti tra il 2 agosto e 2 settembre proviene da lì. La governatrice, e non solo, contesta i dati. «Fiction, non scienza». Dai tamponi, già emersi centinaia di contagi e un morto Leggi su corriere

