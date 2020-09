Il racconto dell’amico di Willy: “Quattro persone si sono avventate contro di lui” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Ribadisco di aver visto sopraggiungere ‘a palla’, ovvero a forte velocità, un’auto di grossa cilindrata e ho visto scendere 4 o 5 persone che, aperti tutti e quattro gli sportelli, si sono lanciati subito contro le persone presenti sferrando calci e pugni a chiunque si trovassero davanti e in particolare contro il mio amico Willy“. È quanto si legge nell’ordinanza di convalida dell’arresto di Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati a vario titolo della morte del 21enne di origini capoverdiane Willy Monteiro Duarte, avvenuta a seguito di un pestaggio domenica scorsa a Colleferro. Leggi su dire

